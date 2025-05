Paolo Condò, giornalista, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, ha parlato così della corsa scudetto tra Napoli e Inter: "Se mi aspetto sorprese? Non saprei rispondere, mi aspetto di tutto: non mi aspettavo il pareggio del Napoli col Genoa, può essere un caso o una crepa, lo sapremo a Parma. Credo che una cosa che non abbia faccia per nulla piacere al Napoli sono le vittorie di Empoli e Venezia all'ultimo turno che hanno riacceso la lotta salvezza obbligando il Parma a fare almeno un punto. Il Napoli è stanco, ha perso uomini: Neres in questo momento credo possa essere la carta per tirarsi fuori dall'impasse.