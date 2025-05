Finale CL, conferenza Inter con Inzaghi e i due capitani. PSG blindatissimo

L'Inter sta vivendo la vigilia della finale di Champions. Arrivata a Monaco in albergo, la squadra ha pranzato e nel pomeriggio è attesa dagli impegni istituzionali, conferenza stampa e interviste singoli per Inzaghi che parlerà dalla sala stampa dell'Allianz Arena insieme a due calciatori. Si tratta del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez e del vice capitano, Nicolò Barella.

Al momento, le indiscrezioni sulla formazione probabile, parlano di un undici tipo. Ma si dovrà capire se avrà recuperato del tutto, dal suo problema alla caviglia, Bemjamin Pavard che da quando si è fatto male non ha più giocato neanche in campionato. C'è attesa anche per chi dalla panchina dovrà dare una mano, come successo con Taremi e Frattesi col Barcellona, alla squadra e provare a centrare il 'sogno'. Anche il PSG è arrivato a Monaco ed è blindatissimo nel suo ritiro un po' isolato rispetto alla città. Massima privacy e pochi tifosi davanti all'hotel che li ospita, segnalano da Skysport. Due modi diversi di vivere la vigilia con i nerazzurri accolti invece al loro arrivo dai cori dei tifosi in attesa davanti all'albergo.