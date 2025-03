Persiste l'affaticamento per l'attaccante dell'Inter che mette nel mirino la possibilità di tornare per la seconda delle due sfide dell'Argentina

Lautaro Martinez è arrivato in Argentina non proprio al meglio. Si era notato avesse accusato qualche problemino nel finale di Atalanta-Inter, ma Inzaghi aveva minimizzato nel post partita. Al punto che l'attaccante nerazzurro è comunque salito sul volo che lo ha portato a raggiungere la sua nazionale per le prossime due gare contro Uruguay e Brasile. Giunto in ritiro, però, Lautaro è stato valutato anche dallo staff medico dell'albiceleste, che ha riscontrato il persistere dello stato di affaticamento.