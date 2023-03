Inter, confronto Inzaghi-squadra: il tecnico ha usato toni duri. Ha chiesto…

Ieri alla Pinetina è andato in scena un doppio confronto dopo la sconfitta di Bologna. Ad Appiano Gentile prima la dirigenza al completo ha incontrato Inzaghi e ha ribadito al tecnico che bisogna puntare tutto sull’ingresso tra le prime quattro in campionato. "Nel confronto tra tecnico e squadra invece non ci sono state più voci. Ha parlato soltanto Simone Inzaghi, usando toni sostenuti e anche duri in alcuni passaggi", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Il tecnico ha ribadito il concetto che una grande squadra deve essere in grado di vincere partite sporche come quella di Bologna. Ha scelto di affrontare di petto la situazione, soprattutto per stimolare una reazione sul campo. Il tecnico ha chiesto ai suoi di non commettere errori evidenti come quello in uscita costato il gol decisivo contro il Bologna o legati al fatto di sottovalutare l’avversario. Nel complesso quello della continuità è un guaio radicato, Inzaghi l’ha sottolineato davanti ai suoi ragazzi e si aspetta prestazioni che vadano oltre gli standard visti in questo inizio di 2023 contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna".