Coni: “Siano sospese le gare sabato, nel giorno del funerale del Papa”

Dopo la decisione del Governo italiano di decretare un lutto di cinque giorni per la morte del Papa e la decisione di rinviare le partite del sabato, giorno del funerale del Pontefice, arriva l'invito del Coni a sospendere tutte le attività sportive previste sabato 26 aprile.

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice.