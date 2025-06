Buffa Talks con Conte, “L’uomo chiamato Scudetto”. Il tecnico rivela…

Conte ha vinto lo Scudetto con tre squadre differenti: tre con la Juventus, uno con l'Inter e l'ultimo con il Napoli. In Inghilterra si è aggiudicato un titolo di Premier League e una FA Cup con il Chelsea. Nei due episodi in onda dal 13 e dal 20 giugno, l'allenatore del Napoli ripercorre la sua carriera attraverso riflessioni, aneddoti e retroscena, fino all'ultima, straordinaria annata culminata con lo Scudetto, un racconto che mette in luce i valori e la mentalità, la determinazione e la ferocia con cui persegue i suoi obiettivi.