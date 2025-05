Tensione alle stelle durante Parma-Napoli. Protagonista Antonio Conte, espulso insieme a Chivu. Ma la lite non è stata tra Conte e l'ex allenatore della Primavera dell'Inter. Conte se l'è presa con il vice di Chivu, tra l'altro suo ex collaboratore.

Sportmediaset ha mostrato in particolare un video in cui Conte, rivolgendosi verso qualcuno della panchina ducale, (probabilmente Gagliardi, vice di Chivu ed ex collaboratore del tecnico del Napoli in Nazionale), ripeteva "Non vedevi l'ora, eh? Non vedevi l'ora eh, pezzo di merda. Poi ti vengo a prendere".