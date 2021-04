Conte, scudetto in download. I tifosi: “Manca poco”. Lui è concentrato: “Back at work”

L'allenatore nerazzurro è tornato al lavoro. Nei prossimi giorni preparerà la partita contro il Crotone. I suoi follower lo incitano

"Back to work". Antonio Conte torna al lavoro con l'Inter dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Il mister ha condiviso un post: ha pubblicato una foto che arriva da San Siro , il fortino che ha permesso alla sua squadra di volare in classifica . Nei prossimo giorni sarà ad Appiano da dove preparerà la trasferta a Crotone.

Potrebbe diventare una partita importantissima per la vittoria del titolo che, come ha ammesso anche lui, è in download al 95%. Non basterà però solo una vittoria in Calabria, dovrebbe anche non vincere l'Atalanta contro il Sassuolo. Ma i tifosi lo incoraggiano e sono tutti dalla sua parte. Ormai lo chiamano 'comandante'.