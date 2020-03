“In linea generale, il ConteLab di questi giorni ha un retrogusto dolce. Al netto di quel che sarà della stagione in corso, il tecnico ha trovato certezze sulle quali costruire l’Inter di domani. Il tecnico è un vincente, non resta in un club se non è convinto di poter alzare trofei. Lui questa sensazione ce l’ha”, spiega la Gazzetta dello Sport a proposito delle idee di Antonio Conte sul futuro della sua Inter.