Biasin: "E loro gli hanno risposto: secondo noi questa squadra è ancora forte".

Ordine: "Aspetta che aggiungo anche il resto. Aspetta che ti aggiungo anche il resto. Allora si sono incontrati Conte, Marotta e Ausilio E hanno detto: 'se vogliamo evitare che mandi via anche Lukaku, Sai che facciamo?'. Allora andiamo da Zhang e gli diciamo: 'Guarda, che ci Dimettiamo tutti e tre"

Biasin: "Che c'entra, quello era due anni prima. Quello era due anni prima"

Ordine: "Conte si è dimesso e gli altri invece sono rimasti"

Biasin: "Franco Lukaku che c'entra? Quello che racconti tu è successo quando l'hanno preso Lukaku"

Ordine: "No, no, no"

Biasin: "Scusatemi, ma queste cose mi permetto di dire che le so. Quando sono andati tutti e tre a fare questa cosa con Zhang? Quando Lukaku era in prossimità di arrivare. Ma Zhang dice: '80 milioni sono troppi". E quindi loro dicono 'o arriva Lukaku o ce ne andiamo'. A quel punto, cosa fa la società? Prende Lukaku a 80 milioni. Fidati che è così. Quando lo prende? Lo prende subito, no? Arriva a luglio inoltrato"

Ordine: "Allora per quale motivo hanno pagato Conte?"

Biasin: "Conte, a un certo punto ha detto: 'Signori, qui avete venduto Hakimi. Evidentemente non si possono prendere i giocatori che voglio io. Questo, questo e quest'altro. Non c'è più il mercato di giocatori. Quindi dice Conte: 'Questa squadra non è all'altezza delle mie ambizioni Tanti saluti! Chi arriva? Inzaghi. E ti dimostra che quella squadra è all'altezza delle ambizioni. Finito"

Ordine: "Ma Conte l'hanno dovuto pagare"