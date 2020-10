Conte, post a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Antonio Conte in posa sui social per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. L’allenatore nerazzurro ha posato con la maglia con il cuore rosa simbolo dell’iniziativa life is pink organizzata per raccogliere fondi. Serviranno per finanziare le attività di Ricerca e la Cura dell’Istituto di Candiolo che lotta contro i tumori femminili. “Anche quest’anno sostengo la campagna life is pink promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus a favore della lotta contro i tumori femminili”, ha scritto in un post su Instagram.

Per sostenere questa iniziativa si può fare una donazione sul sito della fondazione e sarà possibile ricevere la tshirt e la shopper ufficiale del progetto.