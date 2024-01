SM – Conte, il Milan ci pensa. Ma la perplessità più importante è una

Antonio Conte potrebbe sbarcare al Milan. Forse lo immaginava anche all'Inter che all'epoca del suo addio aveva fatto inserire una clausola per impedire il ritorno del fautore dello scudetto 2021, in Italia, almeno per un anno. Ma quell'anno è passato e l'ex tecnico nerazzurro vorrebbe tornare ad allenare in Italia. Molti pensano alla Juve, visto anche l'allontanamento attuale di Andrea Agnelli che l'ex capitano bianconero non si era trovato d'accordo su alcune questioni.