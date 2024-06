Conte a Sky: “Niente illusioni, c’è un dato di fatto: Inter lontana 40 punti dal Napoli”

Antonio Conte ha parlato anche a Sky Sport dopo la presentazione ufficiale. Ecco le dichiarazioni del nuovo allenatore del Napoli: “Non dobbiamo fare programmi o dare illusioni, c’è un dato di fatto: ci sono 40 punti di distacco tra noi e l’Inter che ha vinto lo scudetto, 20 col Milan. C’è un distacco importante nei confronti di tante squadre, noi siamo arrivati decimi, guardiamo giorno dopo giorno e non troppo in là. Ci vuole grande voglia di arrivare fino in fondo”.