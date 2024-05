«Sarei molto stupito se Conte andasse ad allenare il Napoli. Non dico che non ci andrà, ma dico che sarei molto sorpreso. Invece sarei meno sorpreso se fosse Gasperini perché piace da anni e c'è molta stima. Potrebbe decidere anche lui di uscire dalla comfort zone, anche se credo che il suo sogno sia tornare al Genoa». Fabio Caressa, su Skysport, ha parlato del futuro della panchina del Napoli e si è soffermato sui due ex allenatori dall'Inter, Conte e Gasperini.