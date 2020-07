GdS – Inter, Conte alza i ritmi anche a parole. E quella dichiarazione su Lautaro…

“Il relax lasciatelo ad altri allenatori. Antonio Conte va in pressing, forza l’anticipo, in una parola alza i ritmi. E lo fa con le dichiarazioni, dopo la vittoria più serena della stagione”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle parole di Antonio Conte nel post-partita di Inter-Brescia, match stravinto dai nerazzurri che restano in scia di Lazio (-4) e Juventus (-8) a nove giornate dalla fine del campionato.

SOGNO SCUDETTO – “Conte guarda la classifica, mette in fila 64 punti e sotto sotto una considerazione la fa: un anno fa l’Inter chiuse il campionato a quota 69, ora ne ha cinque di meno con nove giornate ancora da giocare. E Conte sotto sotto vuole dire: la crescita c’è stata, altro che storie”, evidenzia il quotidiano che ammette come Conte non abbia gradito le critiche alla doppia prestazione tra Sassuolo e Parma. Il tecnico, poi, si è complimentato con Sanchez e ha fatto da parafulmine anche su Lautaro, uscito col broncio per non aver segnato. “«Gli si può rimproverare zero, meritava di segnare e di avere una soddisfazione personale. Sono molto tranquillo, sta lavorando». Parola da sempre nella top five del vocabolario di Antonio”, chiosa la Rosea.