Quello che mi sento di dire a Napoli e ai napoletani è stiamo concentrati e sul pezzo, non tiriamo fuori bandiere con numeri a caso: stiamo sul pezzo perché questi ragazzi hanno bisogno di essere spinti verso un traguardo storico, che tornerebbe dopo due anni ma in una maniera inimmaginabile, fidati. Dobbiamo fare l'ultimo passo in modo intelligente, serio: se dovesse accadere, allora lì sì che dobbiamo celebrare come Dio comanda. Andiamoci a prendere lo scudetto!".