Conte opinionista per Sky, il backstage dello spot: “Preparatevi, ci sarà da divertirsi”

L'ex allenatore nerazzurro annuncia in un lancio pubblicitario, in onda sulla rete nei prossimi giorni, il suo approdo a Skysport

"Preparatevi, ci sarà da divertirsi".Antonio Conteannuncia così il suo approdo a Skysport. In un video emozionale, che andrà in onda nei prossimi giorni sulle reti del canale satellitare sotto forma di spot, l'ex allenatore dell'Inter lancia una nuova stagione sui canali della tv che lo ha ingaggiato tra i suoi opinionisti. "Io faccio il mio", si sente ancora. E poi: "Sulla fascia" quando sposta una delle telecamere in studio. Qui il backstage del video girato per lo spot di Sky: