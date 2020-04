TS – Inter, Conte pensa già a come utilizzare Chiesa: tre le possibili soluzioni tattiche

Federico Chiesa è uno dei primi obiettivi di mercato dell’Inter: l’esterno offensivo della Fiorentina piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, così come ad Antonio Conte. Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro potrebbe sfruttare le qualità del gioiello viola in più ruoli:

“Chiesa, oltre a essere giovane e italiano, ha un profilo tecnico che potrebbe sposarsi alla perfezione con le idee di Conte. Il tecnico lo vede come esterno destro di tutta fascia con caratteristiche ovviamente offensive che andrebbero bilanciate con un laterale mancino più difensivo (ma a destra nella retroguardia a tre ci sarà comunque un certo Skriniar), però all’occorrenza Chiesa potrebbe anche giocare da seconda punta, come sta ormai facendo da tempo nella Fiorentina, permettendo così al tecnico nerazzurro di poterlo utilizzare anche in avanti nel 3-5-2 o riproporre a volte il 3-4-2-1, con l’azzurro alle spalle di Lukaku insieme a un trequartista come Eriksen“.