Con la vittoria sul campo del Bologna, la tredicesima in altrettante partite ufficiali giocate nel 2024, l'Inter ha ulteriormente allungato in testa alla classifica, avvicinandosi in maniera sensibile allo scudetto. Per gli uomini di Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport, gli stimoli per continuare a fare bene non mancano di certo: "Solo una volta nella storia della Serie A una squadra aveva conquistato più punti dopo 28 partite stagionali ed era stata sempre l'Inter, con Roberto Mancini in panchina (76) nella stagione 2006/07. All'Inter manciniana di quella stagione, inoltre, spetta il vantaggio record rispetto alla seconda con 97 punti alla fine e un mostruoso +22 sulla Roma. Stavolta dopo il derby con il Milan mancherebbero 5 giornate al termine del campionato, la stessa deadline da record rispettata per vincere lo scudetto sia dal Napoli l'anno scorso sia dagli stessi nerazzurri nel maggio 2007.