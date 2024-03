Intervistato da SportItalia, Pablo Contreras ha parlato dell'ottimo momento di forma che sta attraversando il connazionale Alexis Sanchez . "Alexis sta vivendo un momento di ottima forma, sì. Per il fatto che stiamo parlando di un grande professionista".

"Oltre che di un campione, il fatto di avere spazio e minuti gli libera la testa dalle difficoltà di inizio anno. Ora gioca come sa. Ora si sente sicuramente al meglio, come piace a lui e quello che lo rende felice è la fiducia che mister e compagni hanno in lui".