Dopo aver riposato nella 5ª giornata della Poule Scudetto l'Inter Women torna di nuovo in campo nel primo turno del girone di ritorno della seconda fase della Serie A femminile. Le nerazzurre affrontano la Juventus allo stadio "Alessandro La Marmora - Vittorio Pozzo" di Biella: il match è in programma venerdì 26 aprile alle ore 20:30. Le bianconere occupano la seconda posizione in classifica, a meno 11 dalla Roma capolista, mentre l'Inter si trova al quinto posto, con due punti in meno del Sassuolo quarto.