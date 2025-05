Brasile, tra i primi convocati del neo ct Ancelotti c’è Carlos Augusto

«Ha disputato due ottimi campionati. È tecnico, fisico, può fare più ruoli, sapevo fosse forte ma allenandolo ho capito davvero quanto sosia. Ancelotti lo osserverà con grandissima attenzione». Così Simone Inzaghi qualche ora fa, durante il media day in vista della finale di Champions League, ha parlato di Carlos Augusto. Ed è stato subito accontentato perché Carlo Ancelotti, neo ct del Brasile che oggi è stato presentato in conferenza stampa, lo ha convocato per le prossime gare della Nazionale. Si giocheranno contro Ecuador e Paraguay e saranno valide per la qualificazione ai Mondiali del 2026.