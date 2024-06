Stanotte parte la Copa America: gironi, date e impegni dei 4 interisti al via

Stanotte parte la Copa America con quattro giocatori dell'Inter al via: ecco i loro impegni. Finale programmata per il 15 luglio

Sono quattro i giocatori dell'Inter impegnati in Copa America, manifestazione che si svolgerà negli USA e che partirà stanotte. Lautaro e Valentin Carboni per l'Argentina, Buchanan per il Canada e Sanchez, sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno, col Cile. Di seguito l'elenco completo e il calendario dei match che vedranno coinvolti i calciatori nerazzurri: