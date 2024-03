Inter, Arnautovic ko: coperta corta in attacco. Come nelle ultime 4 stagioni

L'infortunio rimediato da Arnautovic a Bologna costringerà Inzaghi (in attesa di conoscere l'entità dle problema muscolare accusato dall'austriaco) ad affrontare i prossimi impegni stagionali con 3 soli attaccanti a disposizione: Lautaro, Thuram e Sanchez. Una situazione che si è già presentata in passato, come ricorda Tuttosport: "Il tema è stato di stretta attualità a inizio autunno, quando Marko Arnautovic a Empoli il 24 settembre si fece male al bicipite femorale sinistro rimanendo fuori per quaranta giorni. Simone Inzaghi per otto partite fra campionato e Champions dovette arrangiarsi con tre soli attaccanti e per fortuna sua a nessuno venne neanche un raffreddore.