Coppa Italia, Inter-Bologna: dal 10 novembre aperta la vendita libera dei biglietti

Una sfida tutta da vivere a San Siro, appunto in pieno clima natalizio: si scende in campo mercoledì 20 dicembre, alle 21:00

La sciarpa nerazzurra al collo sarà immancabile. Natale dietro l'angolo, ma non l'ultimo appuntamento del 2023 tra le mura amiche. Inter-Bologna di Coppa Italia vale tanto, è una partita da dentro o fuori.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia, chi vince vola ai quarti. Una sfida tutta da vivere a San Siro, appunto in pieno clima natalizio: si scende in campo mercoledì 20 dicembre, alle 21:00. Il calore lo dovranno dare le migliaia di tifosi nerazzurri sugli spalti. Come sempre, sarà fondamentale la spinta di tutto il popolo interista.