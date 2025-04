Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: gli emiliani raggiungono il Milan in finale

Non sono arrivati particolari colpi di scena da Bologna-Empoli, seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano l'ha spuntata per 2-1 anche al ritorno, consolidando il vantaggio di 3-0 acquisito all'andata in trasferta. La vittoria di stasera vale quindi per loro l'accesso dopo 51 anni alla finale del torneo, da disputare contro il Milan, che ieri ha eliminato l'Inter dopo l'1-1 dell'andata.