Alle ore 21 a San Siro è in programma la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter: ecco le formazioni ufficiali

Alle ore 21 a San Siro è in programma la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter . Sono appena uscite le formazioni ufficiali del match: Simone Inzaghi fa diversi cambi, come anticipato da FCIN1908.it .

Dei titolarissimi, nei nerazzurri riposano Sommer, Pavard, Acerbi, Mkhitaryan e Dimarco. C'è Martinez in porta, le novità in difesa sono Bisseck e De Vrij; a centrocampo Frattesi e Carlos Augusto, davanti Inzaghi sceglie la coppia Thuram-Correa. Ricordiamo che sono fuori per i rispettivi infortuni Dumfries, Zielinski, Lautaro Martinez e Taremi.