Coppa Italia, Inter-Bologna agli ottavi: in vendita i biglietti, i dettagli

I biglietti per assistere alla sfida sono in vendita, e per l'occasione i prezzi saranno veramente eccezionali, con tre fasi di vendita: abbonati e soci avranno l'opportunità di essere presenti con soli 2€! La vendita libera, che aprirà il 10 novembre, consentirà l'acquisto con soli 5 €!

LE FASI DI VENDITA — FASE 1 – Conferma posto Abbonati 23-24 | Solo online su inter.it/tickets

Dalle ore 10.30 di lunedì 6 novembre fino alla mezzanotte di giovedì 9 novembre: tutti gli abbonati di Primo Anello e di Secondo Anello Verde potranno confermare il proprio posto di campionato, a condizioni particolarmente agevolate.

Tutti i biglietti saranno in formato PDF/mobile e non verranno caricati sulla tessera Siamo Noi.

FASE 2 – Vendita anticipata Abbonati 23-24 e soci Inter Club | Solo online su inter.it/tickets

Dalle 10.30 alle 16.00 di venerdì 10 novembre tutti gli abbonati (anche chi ha già confermato il proprio posto) potranno acquistare fino a massimo 4 biglietti complessivi, per sé e per amici interisti, in un qualsiasi posto disponibile del primo anello o del secondo anello verde, in anticipo rispetto alla vendita libera e sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati.

FASE 3 – Vendita libera | Su inter.it e nei punti vendita

Dalle ore 16.30 di venerdì 10 novembre: vendita libera per tutti.

Continueranno ad essere disponibili i prezzi dedicati per tutti gli abbonati e soci Inter Club.

