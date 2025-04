Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d'andata l'Inter si giocherà l'accesso alla finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno

