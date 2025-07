La Lega Pro ha comunicato la composizione dei raggruppamenti del Primo e del Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025/26. L'Inter U23, novità assoluta della categoria, affronterà in trasferta il Lumezzane (gara programmata nella giornata di sabato 16 agosto

2025 o domenica 17 agosto 2025). Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore. I nerazzurri di Vecchi, in caso di passaggio del turno, affronteranno la vincente di Lecco-Ospitaletto (anche in questo caso in trasferta).