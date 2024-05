Ai bianconeri, inferiori per larghi tratti della partita rispetto agli avversari, che colpiscono anche un palo, basta un gol di Dusan Vlahovic dopo appena 4 minuti per avere la meglio dei bergamaschi. A nulla serve la spinta per praticamente tutto il secondo tempo della squadra di Gasperini, che ora proverà a vincere la seconda finale stagione, quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma mercoledì prossimo.