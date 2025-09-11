"Con la giornata di oggi, 11 settembre, sono trascorsi settanta anni dalla esecuzione del secondo anello delle Stadio Meazza in Siro". Lo scrive in una lettera ai consiglieri comunali di Milano Luigi Corbani , portavoce del Comitato Sì Meazza che ha presentato anche un ricorso al Tar per contestare la vendita dello stadio a Inter e Milan che sarebbe a suo parere già sottoposto a vincolo di tutela.

"Il Comune insiste con la data del 10 novembre 1955 come data in cui si compie il settantesimo anno della realizzazione dell'opera", ribadisce Corbani secondo cui questa interpretazione è forzata perché "è documentato infatti che alcune partite di calcio furono comunque giocate ben prima del collaudo finale del secondo anello, maggio 1959 e financo prima del collaudo provvisorio, novembre 1955, con il secondo anello ancora in costruzione, almeno a partire dal 29 giugno 1955, con l'amichevole Milan - Honved".

"A settembre 1955 il secondo anello aveva assunto la sua forma attuale, sia interna che esterna, ed era usato dal pubblico", conclude Corbani secondo cui "al di là della vetustà, quello che dovrebbe contare, sul piano formale e sostanziale, è il valore storico, culturale e sociale dell'opera, patrimonio di generazioni di milanesi che hanno vissuto passioni e sentimenti, gioie e delusioni, dentro e fuori questo impianto che nel tempo ha assunto le dimensioni di una identità cittadina", conclude.