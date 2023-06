In occasione dell'ultima partita di campionato dell'Inter si è potuto vedere in azione anche Alex Cordaz . Un premio alla professionalità di un giocatore molto apprezzato all'interno dello spogliatoio, terzo portiere nonchè prodotto del settore giovanile interista, che è così diventato il debuttante più anziano in Serie A con i nerazzurri (a 40 anni, 5 mesi e 2 giorni), superando il precedente primato di Ballotta (36 anni, 7 mesi e 9 giorni).

Per Cordaz si è trattato della chiusura di un cerchio: 19 anni fa, più precisamente il 4 aprile 2004, fece il suo esordio con la maglia dell'Inter in occasione della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, sempre a Torino, per quella che fu la sua prima e unica apparizione in nerazzurro.