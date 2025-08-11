FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cordoba compie 49 anni, l’Inter: “Uno dei difensori più amati e iconici della storia nerazzurra”

ultimora

Cordoba compie 49 anni, l’Inter: “Uno dei difensori più amati e iconici della storia nerazzurra”

Cordoba compie 49 anni, l’Inter: “Uno dei difensori più amati e iconici della storia nerazzurra” - immagine 1
L'ex difensore colombiano, all'Inter dal 2000 al 2012, compie oggi 49 anni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ivan Cordoba

"Compie oggi 49 anni di Ivan Ramiro Cordoba, uno dei difensori più amati e iconici della storia nerazzurra. Arrivato all’Inter nel gennaio del 2000, ha indossato la nostra maglia fino al 2012, diventando un simbolo di grinta, determinazione e attaccamento ai colori. In 12 stagioni ha collezionato 455 presenze e realizzato 18 gol. La sua velocità, il tempismo perfetto negli interventi e il coraggio in ogni duello lo hanno reso un beniamino del popolo interista e un punto fermo della squadra per oltre un decennio".

Cordoba compie 49 anni, l’Inter: “Uno dei difensori più amati e iconici della storia nerazzurra”- immagine 3
Getty Images

"Con l’Inter ha scritto pagine indimenticabili, arricchendo la propria bacheca con 15 trofei: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri, tanti auguri a Ivan Cordoba". È il messaggio di auguri della società nerazzurra all'ex difensore colombiano che oggi spegne 49 candeline.

(Inter.it)

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA