"Compie oggi 49 anni di Ivan Ramiro Cordoba, uno dei difensori più amati e iconici della storia nerazzurra. Arrivato all’Inter nel gennaio del 2000, ha indossato la nostra maglia fino al 2012, diventando un simbolo di grinta, determinazione e attaccamento ai colori. In 12 stagioni ha collezionato 455 presenze e realizzato 18 gol. La sua velocità, il tempismo perfetto negli interventi e il coraggio in ogni duello lo hanno reso un beniamino del popolo interista e un punto fermo della squadra per oltre un decennio".