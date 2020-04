Intervenuto nel corso della trasmissione “Fuori dal Coro“, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha risposto alle domande di Mario Giordano sulla possibile ripresa del campionato di calcio.

Ecco le parole nel corso del programma, in onda questa sera su Retequattro: “Credo che, purtroppo, un campionato di calcio in questo momento, con gli stadi aperti e con un’epidemia in corso sia inverosimile…“.