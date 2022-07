Ex Inter, Corrado: “Ternana club blasonato, non potevo rifiutare questa offerta”

Niccolò Corrado è un nuovo giocatore della Ternana: il terzino sinistro, prodotto del settore giovanile, si trasferisce in Umbria a titolo definitivo. Il terzino sinistro classe 2000 ha parlato così della sua nuova avventura: "Sono un terzino di spinta. Non disdegno il contrasto, ne ho capito l’importanza in questi ultimi anni. ma devo migliorare nella fase difensiva e sono certo che grazie al mister ed al suo staff migliorerò in questo aspetto. Avevo già iniziato alla Feralpisalò, ma è chiaro che qui la categoria è diversa, c’è da lavorare. Modelli? Diciamo che mi ispiro a Theo Hernandez, con tutti i limiti del caso. Non è stata una trattativa difficile. La Ternana è stata fra le prime società che mi ha contattato e di fronte al blasone ed alla storia di questo club, davvero non potevo rifiutare l’offerta. Conoscevo i due anni che ha fatto in serie A, ma quando ero a Palermo ho visto quanto era devastante quella squadra che poi ha conquistato la serie B quindi ho accettato subito. La rivalità con Martella? Da lui invece penso che prenderò ispirazione. Il mister decide chi gioca, io sono venuto per lavorare, farmi trovare pronto e migliorare".