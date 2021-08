SM – Correa, che tango: dicevano non fosse l’acquisto giusto. Inter, mille risorse

Il tg sportivo di Italia1 ha analizzato la sfida di Verona e la vittoria della formazione di Inzaghi grazie a Lautaro e al compagno appena arrivato

Un esordio così Correa lo aveva sognato. "Dicevano non fosse l'acquisto giusto perché non era mai andato in doppia cifra neanche alla Lazio. Troppo poco per sostituire Lukaku. Ma dopo un solo allenamento con l'Inter si è permesso una doppietta segnata dopo il gol dell'amico Lautaro. Doppietta all'esordio, come Recoba che vale la testa della classifica a punteggio pieno", sottolineano nel tg di Italia1. Il mate torna ad essere la bevanda preferita ad Appiano Gentile, con gli argentini che tornano ad essere protagonisti come nelle migliori tradizioni nerazzurre. I due compagni di Nazionale a Verona si sono dati il cambio. Dzeko ha faticato ma ha lavorato tanto per la squadra. Per l'Inter "non è stata una passeggiata. Ha subito la pressione altissima del Verona. Handanovic ha fatto suonare un preoccupante campanello d'allarme regalando il gol ad Ilic". Ma nonostante le difficoltà Inzaghi ha trovato il modo, con i cambi, di raddrizzare la partita. Ha riscoperto anche Vidal che può essere importante. L'acquisto più determinante resta Correa che Inzaghi aveva chiesto proprio di avere già a partire dalla seconda partita di campionato.