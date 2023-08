La petizione dei tifosi arabi dell’Altaawoun: “Prendeteci Correa! E’ di livello mondiale”

Il pensiero social può indirizzare il calciomercato? Difficile. Ma non è escluso. Questo, comunque, è ciò che stanno provando a fare i tifosi dell'Altaawoun FC

Il pensiero social può indirizzare il calciomercato? Difficile. Ma non è escluso. Questo, comunque, è ciò che stanno provando a fare i tifosi dell'Altaawoun FC, club che milita nel campionato saudita, che sta sconvolgendo a suon di milioni di euro questa sessione estiva di campagna acquisti.

I sostenitori della squadra, infatti, hanno avviato una petizione su X (ex Twitter) per convincere la società a ingaggiare... Correa. Già, proprio così. L'argentino, malvoluto dalla maggior parte dei tifosi dell'Inter, è invece l'oggetto del desiderio del popolo dell'Altaawoun FC, che sui social sta cercando di mandare in tendenza l'hashtag "#كوريا_الانتر_مطلب_تعاوني" (prendiamo Correa dall'Inter, ndr). "E' un giocatore di classe mondiale", scrive qualcuno. "Prendiamolo, è acquistabile a meno di 20 milioni", si aggiunge. Tutti commenti di questo tenore. Commenti che hanno scatenato anche tanti tifosi nerazzurri, che provano a 'spingere' la conclusione positiva della petizione.