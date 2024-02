Gennaro Gattuso potrebbe a breve lasciare il Marsiglia. A meno di cinque mesi dal suo arrivo sulla panchina del club francese, il tecnico non è riuscito a dare la scossa ad ambiente e squadra. Secondo quanto riporta Footmercato, l'entourage del tecnico ritiene di non avere più le soluzioni per dare una svolta. Il Marsiglia ha vinto solo una partita nel 2024, nella Coppa di Francia contro il Thionville. Da allora, in Ligue 1 come in Europa League, è stato un disastro.