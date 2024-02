Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Ivan Zazzaroni sottolinea il percorso e la crescita dell'Inter a partire dalla finale di Champions persa contro il Manchester City. "L'Inter è una squadra che ha un valore anche Europeo. È nata a Istanbul, in estate il mercato sembrava averla impoverita per la mancanza di alcuni giocatori, in realtà quell'Inter ha cambiato due giocatori".