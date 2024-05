Ormai non è più un mistero che l'Inter abbia messo gli occhi su Albert Gudmundsson, autore sin qui di una stagione straordinaria con il neopromosso Genoa. I nerazzurri, però, dovrebbero sfoltire prima l'attacco, tenuto conto dell'arrivo di Taremi che dovrebbe prendere il posto di Sanchez, in scadenza. In uscita c'è anche Arnautovic oltre al nodo Correa:

"È possibile che lo stesso Arnautovic, con la prospettiva di retrocedere nelle gerarchie, cerchi una soluzione diversa, magari in qualche campionato esotico. L'Inter confida che la stessa idea passi nella testa pure di Correa. L'argentino è andato in prestito all'Olympique Marsiglia che ha un obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions. Da escludere che l'OM ci riesca tramite il campionato, molto difficile attraverso l'Europa League. Correa in Francia ha fallito - 18 presenze, solo 9 da titolare e 0 gol - e dunque al 99% tornerà a Milano", si legge su Tuttosport.