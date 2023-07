DAZN – Inter, Correa non è sul mercato: per il momento non si ascolteranno offerte

L'improvvisa e inaspettata retromarcia di Romelu Lukaku cambia inevitabilmente i piani dell'Inter per quanto riguarda l'attacco: i nerazzurri attualmente si ritrovano solamente con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa, in attesa di un nuovo rinforzo per completare il reparto.

Per questo motivo, come riporta DAZN, al momento il club di viale della Liberazione ha deciso di non ascoltare nessuna offerta per il Tucu, finito al centro di diverse voci di mercato negli ultimi giorni.