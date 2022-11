Inter, niente Mondiale per Correa. Scaloni infastidito dall’attaccante nerazzurro perché…

Dopo Nico Gonzalez, anche Correa ha dovuto lasciare l'Argentina. Niente Mondiale per l'attaccante dell'Inter per un problema al tendine

"Al loro posto un altro Correa, l”Angelito” dell’Atletico Madrid, e Thiago Almada, attaccante dell’Atlanta United che Scaloni aveva fatto debuttare in settembre contro l’Honduras. E i cambi tra i 26 dell’Argentina potrebbero non essere finiti: Scaloni ha tempo fino a 24 ore prima del debutto contro l’Arabia Saudita, fissato per martedì prossimo all’ora di pranzo, per modificare il suo roster in caso di esigenze di carattere medico e la situazione nel ritiro albiceleste è parecchio movimentata", si legge su La Gazzetta dello Sport.