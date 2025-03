La realtà del campo parla anche di pedine in riserva, che celano il sovraccarico e la stanchezza dietro infiltrazioni, e di una squadra divisa in due tra chi riesce ancora a dare

tutto e chi inizia a scaricarsi. La partita col Monza, 2 gol presi in 12 minuti nel primo tempo, è stata un campanello d’allarme, così come la necessità di Inzaghi di fare turnover in Champions lasciando in panca Bastoni, Barella e Lautaro. L’emergenza più grossa che si porta dietro la squadra milanese ora capolista a 61 (a +1 sul Napoli secondo e a +3 sull’Atalanta terza) riguarda gli esterni.

Non è l’unico a cui la spia della benzina inizia a lampeggiare. Bastoni e Barella hanno dovuto rifiatare in Europa, mentre Lautaro per dieci giorni ha stretto i denti tra lombalgia e affaticamenti vari: delle 18 partite ufficiali giocate dall’Inter nel 2025, il capitano ne ha giocate dall’inizio 16. Anche acerbi dopo averne giocate 6 di fila di rientro dall’infortunio, ultimamente non era sempre lucido, ma martedì gli è toccato prendere il posto di De Vrij a cui si è infiammato il ginocchio.

E non è tutto oro nemmeno tra i giocatori che ultimamente luccicano. Thuram sta andando avanti tra antidolorifici e iniezioni per un problema alla caviglia che si trascina da un mese e che non lo fa allenare come vorrebbe. La coppia Mkhitaryan-Calhanoglu si è appena ritrovata dopo 5-6 partite sotto tono, colpevole

per tanti gol incassati. La continuità del loro rendimento è quindi tutt’altro che scontata. Inoltre, ci saranno quattro assenti certi e di peso al Gewiss Stadium: Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski”, aggiunge il Corriere di Bergamo.