"Contro Parma e Cagliari saranno due gare di nervi, da approcciare con testa fredda e gambe calde. E non sarà facile, vista la ritrovata freschezza dell'Inter, che nel doppio confronto contro il Barça ha maturato la serenità necessaria per questo finale: ora il Napoli è sempre favorito a 1.30 su Sisal e 1.33 su Goldbet e Gazzabet, mentre le quote dell'Inter scendono tra 3.25 e 3.50 (appena qualche ora fa sfondavano quota 4.00). Segno inequivocabile che per i bookie il campionato non è ancora finito".