CorSera sul mercato Inter: “Nessun incedibile. Barella? Ok alla cessione a questa cifra”

In casa Inter, la necessità di abbassare i costi della rosa resta prioritaria. Il Corriere della Sera evidenzia come ci sarà una cessione importante. Detto di Lautaro, anche Barella è in discussione. "Di intoccabili non ce ne sono e Barella è in quel poker di quattro giocatori, completato da Bastoni e Skriniar (oltre a Lautaro, ndr) che piacciono al mercato: se il prezzo è giusto, 50-60 milioni, ok alla cessione", conferma il quotidiano.