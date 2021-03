CorSera – Inter, Bastoni titolare fisso. Tutto iniziò con un veto di Conte

L'allenatore ha cambiato i piani del club sul calciatore al suo arrivo in nerazzurro

Il Corriere della Sera di oggi ha posto l'attenzione sulla difesa dell'Inter di Antonio Conte. In particolare, il quotidiano si è soffermato anche sull'exploit di Alessandro Bastoni: "Se c’è un giocatore di cui Conte può andare fiero è Bastoni. A 21 anni è tra i migliori difensori italiani, entrato in pianta stabile in Nazionale e già proiettato verso l’Europeo. Due estati fa quando Conte arrivò, nei piani della società il ragazzo doveva essere girato per maturare altrove. Veniva da una discreta stagione a Parma, l’allenatore ne intuì subito il potenziale e decise di mettere il veto alla partenza. Dopo le prime cinque partite in panchina diventò di fatto titolare fisso. Oggi è uno dei migliori giovani d’Europa, ottimo nelle due fasi: impostazione e difesa. Non ha ancora segnato in campionato, ma ha già tre assist all’attivo, l’ultimo proprio contro l’Atalanta".