Tante insufficienze e pochi promossi. Sono le pagelle del Corriere della Sera su Inter-Bodo. Il peggiore in campo è Manuel Akanji, voto 4: "Ferito all’arcata sopraccigliare, commette una leggerezza che costa 20 milioni: un retropassaggio che neanche ai giardinetti viene tollerato. Centra il palo ma poi cade in narcolessia sul raddoppio norvegese". 5 per Barella: "Trasloca sul centro sinistra, ma alterna impeto a confusione. Cade in area per un contatto con Hogh ma l’arbitro Hernandez non intravvede gli estremi del rigore". Bastoni, invece, tra i migliori in campo, 6,5: "Dopo i fischi di Lecce, in casa è un eroe. E non solo perché riapre la partita".