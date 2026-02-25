Tante insufficienze e pochi promossi. Sono le pagelle del Corriere della Sera su Inter-Bodo. Il peggiore in campo è Manuel Akanji, voto 4: "Ferito all’arcata sopraccigliare, commette una leggerezza che costa 20 milioni: un retropassaggio che neanche ai giardinetti viene tollerato. Centra il palo ma poi cade in narcolessia sul raddoppio norvegese". 5 per Barella: "Trasloca sul centro sinistra, ma alterna impeto a confusione. Cade in area per un contatto con Hogh ma l’arbitro Hernandez non intravvede gli estremi del rigore". Bastoni, invece, tra i migliori in campo, 6,5: "Dopo i fischi di Lecce, in casa è un eroe. E non solo perché riapre la partita".
CorSera – Inter-Bodo, pagelle: Bastoni, eroe in casa. Akanji, neanche ai giardinetti…
Le pagelle del quotidiano su Inter-Bodo
5 anche per Chivu: "A 30 anni di distanza dalla disfatta del Milan con il Rosenborg, San Siro assiste a un’altra impresa dei norvegesi. Non basta la spinta dei 70 mila alla rimonta contro una squadra organizzatissima. Arrivederci amore ciao, dice — in omaggio a Sanremo — l’Inter alla Champions".
Gli altri voti:
Sommer 6, Bisseck 5, Luis Henrique 6, Frattesi 6, Zielinski 6, Dimarco 6,5, Esposito 5,5, Thuram 5, Bonny 6, Diouf 5, Sucic 5
(Corriere della Sera)
