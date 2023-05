CorSera – Inter, Inzaghi ha risolto due problemi. E ora vuole chiudere la corsa alla Champions

L'Inter è alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Ottenere i tre punti in casa della Roma darebbe un forte segnale in ottica Champions. Inzaghi ruota le forza, anche in vista dell'importantissimo derby di mercoledì, valido per l'andata delle semifinali di Champions League.

"Prima che fosse troppo tardi, l’Inter ha risolto il problema del gol e anche quello del turnover, raccogliendo per la prima volta nell’anno solare tre vittorie di fila in campionato. La quaterna è uscita solo una volta in autunno e vincere all’Olimpico, dopo la sconfitta immeritata dell’andata che aveva messo per la prima volta Inzaghi a rischio esonero, sarebbe l’ennesimo segnale che i nerazzurri questa volata la vogliono fare a velocità doppia. Per chiuderla prima possibile", spiega il Corriere della Sera.