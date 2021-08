CorSera – Inter, maledizione Champions: con Spalletti e Conte mai oltre i gironi

Simone Inzaghi proverà a far meglio dei suoi predecessori in campo internazionale

Quest'oggi la Champions League entra nel vivo. In programma alle 18 a Istanbul i sorteggi della fase a gironi che negli ultimi anni ha rappresentato un'insidia particolare per l'Inter. Spiega il Corriere dello Sport: "Chelsea e Man City sono entrambe in prima fascia e a rappresentare l’Italia con le migliori c’è l’Inter. Per i nerazzurri la Champions sta diventando una maledizione: nelle ultime tre edizioni non sono mai riusciti a superare i gruppi, una volta è caduto Spalletti e due Conte che un’estate fa però arrivò in finale di Europa League. La prima fascia stranamente non è la più forte. Con Chelsea, Manchester City e Inter, c’è la corazzata tedesca Bayern Monaco, l’Atletico Madrid campione di Spagna, il Lille e lo Sporting Lisbona".